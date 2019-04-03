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У евро и доллара свои планы: курс валют в Молдове на четверг

© Sputnik / Александр Чипурин
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей грустит.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 4 апреля. На валютном рынке без особых изменений, хотя основные игроки прибавят в весе по отношению к молдавскому "льву".

Молдавские леи
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Молдавский лей скачет: менять или нет
Евро за сутки не только отыграет утраченные с начала этой недели позиции, но и выйдет в плюс. Он укрепится на 8 банов и установится на отметке в 19,5628 лея.

Доллар замрет. В четверг "американец" хоть и будет на позитиве, но практически не изменится в цене и закрепится на уровне 17,3984 лея.

Молдавский лей: какие у него перспективы в 2019 году>>>

В небольшом, но все-таки плюсе окажутся также российский рубль, который подымется до 0,2668 лея, украинская гривна – 0,6428 лея, а также румынский лей – 4,1125 в переводе на нацвалюту.

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