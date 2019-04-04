Альтернативная пустышка: сколько газа может получить Молдова из Румынии

"Голубые надежды" и жестокая реальность: что произойдет, если сократится транзит газа через Украину, как Молдова готовится к переговорам с "Газпромом", и сможет ли румынский "альтернативный проект" удовлетворить нужды нашей республики, разбирался обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik, Елена Комолова. Молдавские власти утверждают, что начало работ по продлению газопровода Яссы-Унгены до Кишинева проходит в ускоренном режиме. Ветку, как ранее оговаривалось, планируется построить уже в 2019 году, однако эксперты в области энергетики не так оптимистичны не только относительно этих сроков, но и в самой целесообразности газовой ветки.

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Под занавес нынешнего года у Молдовы истекает контракт на закупку "голубого топлива" у концерна "Газпром". Обсуждение условий договора будет проходить на фоне возможного сокращения транзита российского газа через Украину в 2020 году. Что ждет республику в газовом вопросе, может ли страна остаться без "голубого топлива", и оправдает ли надежды "альтернативный" румынский газ, разбирался обозреватель Sputnik

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Когда ждать румынский газ...?

Эксперт в области энергетики Михай Тыршу отметил в комментарии Sputnik, что вряд ли удастся до конца 2019 года сдать в эксплуатацию газопровод Унгены-Кишинев.

"Скорее всего, если все будет хорошо, то это произойдет в начале 2020-го. Но до этого нужно заключить контракт с "Газпромом", чтобы страна не осталась без газа", - отметил собеседник.

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Президент Молдовы Игорь Додон ранее обращал внимание, что по проектной документации нужно 28 месяцев, чтобы построить газопровод Яссы-Кишинев. "И это без станции, чтобы было нормальное давление. А она стоит 150-200 миллионов", - отметил президент.

Клубок проблем и многострадальная пустышка

Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik заявил, что проблема не столько в сроках строительства румынского трубопровода, а в том, чтобы он был подключен к центральной магистрали по распределению газа по всей республике.

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Собеседник отметил, что российский газ, который импортируется в Молдову, используется на левом берегу Днестра для производства электроэнергии, потребляемой республикой в целом.

"Если для нас другой возможности импорта электроэнергии не будет, то румынский газ должен поступать и в Кучурганы. Насколько я знаю, объем газа, который можно проводить через этот трубопровод, не на уровне потребления всей Республики Молдова", - подчеркнул собеседник.

По его мнению, должны быть сделаны и другие инвестиции, чтобы решить вопрос с импортом газа.

Если ли смысл в румынском газопроводе?

По мнению эксперта в области энергетики, экс-главы Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы Виктора Парликова, чтобы появился смысл в румынском газопроводе, нужно построить необходимую инфраструктуру с обоих берегов Прута.

"Все это никогда не будет реализовано, как мне кажется. В этом нет никакого смысла ни экономического, ни технического. Уверен, что в итоге придут к логичному решению обеспечить реверс через Трансбалканский газопровод", - сказал эксперт.

Специалист пояснил, что тогда отпадет необходимость инвестиций в сотни миллионов евро со стороны как правого, так и левого берега Прута в фактически новую магистраль по поставкам газа. Он считает, что затраты на модернизацию компрессорных станций для реверса "голубого топлива" составят порядка 10 миллионов евро. По его словам, в Европе есть несколько подобных примеров.

Однако некоторые эксперты считают, что Молдова не может получать газ в реверсном режиме из Европы без договора с "Газпромом".

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Парликов считает, что к концу 2019 года официальный Кишинев предстанет на переговорах с "Газпромом" совершенно не подготовленным.

"Скорее всего "Газпром" завершит строительство "Турецкого потока" к концу 2019 года. Строительные работы ведутся быстрее, чем было запланировано. Поэтому транзит газа в Турцию через Трансбалканский газопровод будет уже не нужен. Переговоры с "Газпромом" будут для нас достаточно деликатными", - сказал эксперт.

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Как считает специалист, после того, как истечет контракт о транзите газа между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", этот договор будет продлен в 2020 году хотя бы для тех объемов, в которых нуждается Молдова.

"Думаю, что "Газпром" захочет обеспечить газом приднестровский регион, а для этого невозможно обойти Украину. У нас нет альтернативы, откуда мы можем импортировать газ, поэтому нам поставят суровые условия, что касается контракта. Мне кажется, что для "Газпрома" не так значит цена на газ, а гораздо больше политическая сторона, в частности, продолжение той схемы по поставкам газа через "Молдовагаз", - сказал он.

Альтернативная пустышка

Газовая труба из Румынии должна стать альтернативой поставкам голубого топлива из России. Такой смысл закладывают молдавские чиновники в этот проект, однако ничего кроме этой мантры из их уст не прозвучало – ни конкретных объемов поставок, ни цен, по которым Молдова будет закупать газ у страны-соседки.

Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года, аккурат в День независимости республики. Строительство этой ветки обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.

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Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимающий на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.

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Все мифы относительно целесообразности этого проекта развенчал посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. Уж кто-кто, как говорится... Дипломат абсолютно серьезно заявил в самом начале своего мандата в Кишиневе, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.

"Голубые надежды" и тайна за семью печатями

И несмотря на все это Кишинев и Бухарест договариваются о начале работ по продлению ветки Яссы-Унгены до молдавской столицы. Протяженность газопровода составит около 120 километров. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. Румынская компания подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро. И все это, конечно, хорошо, если бы не тот факт, что эту магистраль должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках визита в Бухарест на этой неделе провел встречу с руководством компании Transgaz. Стороны обсудили начало работ по строительству газопровода Унгены-Кишинев.

"Высоко ценю ускоренные темпы начала работ. Очень важно, чтобы до конца текущего года газопровод работал. В результате неясного будущего в том, что касается транзита газа на Балканы через территорию Украины и Молдовы, обеспечение альтернативного источника подачи газа является первостепенным для нас", - отметил Габурич.

Начиная с декабря 2018, как отметили в Минэкономики, новый оператор газотранспортной системы начал процедуры публичных закупок для работ по строительству газопровода Унгены-Кишинев. На сегодняшний день подписано два контракта, а другие два – в процессе оценки и разработки.

Молдавские власти уверяют, что работы ведутся в ускоренном режиме, что, разумеется, радует, однако конкретных расчетов о том, сколько газа поступит в Молдову через эту магистраль и по какой цене, пока еще нет. Все это остается тайной за семью печатями. Что ж, подождем...

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