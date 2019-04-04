Альтернативная пустышка: сколько газа может получить Молдова из Румынии

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik, Елена Комолова. Молдавские власти утверждают, что начало работ по продлению газопровода Яссы-Унгены до Кишинева проходит в ускоренном режиме. Ветку, как ранее оговаривалось, планируется построить уже в 2019 году, однако эксперты в области энергетики не так оптимистичны не только относительно этих сроков, но и в самой целесообразности газовой ветки.
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Когда ждать румынский газ...?
Эксперт в области энергетики Михай Тыршу отметил в комментарии Sputnik, что вряд ли удастся до конца 2019 года сдать в эксплуатацию газопровод Унгены-Кишинев.
"Скорее всего, если все будет хорошо, то это произойдет в начале 2020-го. Но до этого нужно заключить контракт с "Газпромом", чтобы страна не осталась без газа", - отметил собеседник.
Президент Молдовы Игорь Додон ранее обращал внимание, что по проектной документации нужно 28 месяцев, чтобы построить газопровод Яссы-Кишинев. "И это без станции, чтобы было нормальное давление. А она стоит 150-200 миллионов", - отметил президент.
Клубок проблем и многострадальная пустышка
Экономический эксперт Виорел Гырбу в комментарии Sputnik заявил, что проблема не столько в сроках строительства румынского трубопровода, а в том, чтобы он был подключен к центральной магистрали по распределению газа по всей республике.
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Собеседник отметил, что российский газ, который импортируется в Молдову, используется на левом берегу Днестра для производства электроэнергии, потребляемой республикой в целом.
"Если для нас другой возможности импорта электроэнергии не будет, то румынский газ должен поступать и в Кучурганы. Насколько я знаю, объем газа, который можно проводить через этот трубопровод, не на уровне потребления всей Республики Молдова", - подчеркнул собеседник.
По его мнению, должны быть сделаны и другие инвестиции, чтобы решить вопрос с импортом газа.
Если ли смысл в румынском газопроводе?
По мнению эксперта в области энергетики, экс-главы Национального агентства по регулированию в энергетике Молдовы Виктора Парликова, чтобы появился смысл в румынском газопроводе, нужно построить необходимую инфраструктуру с обоих берегов Прута.
"Все это никогда не будет реализовано, как мне кажется. В этом нет никакого смысла ни экономического, ни технического. Уверен, что в итоге придут к логичному решению обеспечить реверс через Трансбалканский газопровод", - сказал эксперт.
Специалист пояснил, что тогда отпадет необходимость инвестиций в сотни миллионов евро со стороны как правого, так и левого берега Прута в фактически новую магистраль по поставкам газа. Он считает, что затраты на модернизацию компрессорных станций для реверса "голубого топлива" составят порядка 10 миллионов евро. По его словам, в Европе есть несколько подобных примеров.
Однако некоторые эксперты считают, что Молдова не может получать газ в реверсном режиме из Европы без договора с "Газпромом".
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Парликов считает, что к концу 2019 года официальный Кишинев предстанет на переговорах с "Газпромом" совершенно не подготовленным.
"Скорее всего "Газпром" завершит строительство "Турецкого потока" к концу 2019 года. Строительные работы ведутся быстрее, чем было запланировано. Поэтому транзит газа в Турцию через Трансбалканский газопровод будет уже не нужен. Переговоры с "Газпромом" будут для нас достаточно деликатными", - сказал эксперт.
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Как считает специалист, после того, как истечет контракт о транзите газа между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", этот договор будет продлен в 2020 году хотя бы для тех объемов, в которых нуждается Молдова.
"Думаю, что "Газпром" захочет обеспечить газом приднестровский регион, а для этого невозможно обойти Украину. У нас нет альтернативы, откуда мы можем импортировать газ, поэтому нам поставят суровые условия, что касается контракта. Мне кажется, что для "Газпрома" не так значит цена на газ, а гораздо больше политическая сторона, в частности, продолжение той схемы по поставкам газа через "Молдовагаз", - сказал он.
Альтернативная пустышка
Газовая труба из Румынии должна стать альтернативой поставкам голубого топлива из России. Такой смысл закладывают молдавские чиновники в этот проект, однако ничего кроме этой мантры из их уст не прозвучало – ни конкретных объемов поставок, ни цен, по которым Молдова будет закупать газ у страны-соседки.
Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года, аккурат в День независимости республики. Строительство этой ветки обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией.
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Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимающий на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.
Все мифы относительно целесообразности этого проекта развенчал посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ. Уж кто-кто, как говорится... Дипломат абсолютно серьезно заявил в самом начале своего мандата в Кишиневе, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.
"Голубые надежды" и тайна за семью печатями
И несмотря на все это Кишинев и Бухарест договариваются о начале работ по продлению ветки Яссы-Унгены до молдавской столицы. Протяженность газопровода составит около 120 километров. Реализацией проекта займется румынская компания Eurotransgaz, ставшая собственницей молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. Румынская компания подтвердила намерения взять обязательства построить газопровод Унгены-Кишинев до конца 2019 года, а также инвестировать в проект порядка 90 миллионов евро. И все это, конечно, хорошо, если бы не тот факт, что эту магистраль должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.
Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках визита в Бухарест на этой неделе провел встречу с руководством компании Transgaz. Стороны обсудили начало работ по строительству газопровода Унгены-Кишинев.
"Высоко ценю ускоренные темпы начала работ. Очень важно, чтобы до конца текущего года газопровод работал. В результате неясного будущего в том, что касается транзита газа на Балканы через территорию Украины и Молдовы, обеспечение альтернативного источника подачи газа является первостепенным для нас", - отметил Габурич.
Начиная с декабря 2018, как отметили в Минэкономики, новый оператор газотранспортной системы начал процедуры публичных закупок для работ по строительству газопровода Унгены-Кишинев. На сегодняшний день подписано два контракта, а другие два – в процессе оценки и разработки.
Молдавские власти уверяют, что работы ведутся в ускоренном режиме, что, разумеется, радует, однако конкретных расчетов о том, сколько газа поступит в Молдову через эту магистраль и по какой цене, пока еще нет. Все это остается тайной за семью печатями. Что ж, подождем...
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