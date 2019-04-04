Шанс на инвестиции: в Кишиневе проходит молдавско-китайский бизнес-форум

Огромный потенциал Китая не раскрыт для нашей страны: Поднебесная лишь на шестом месте по объему торговли с Молдовой.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Более сотни отечественных и 12 китайских компаний участвуют в молдавско-китайском бизнес-форуме, который проходит в Кишиневе с 2 по 4 апреля.

Концерны из Китая, которые участвуют в форуме, работают в областях фармацевтической и биомедицинской промышленности, информационных технологий, тяжелой промышленности и производства промышленного оборудования, туризма.

"Китайские предприниматели и партнеры из стран Европейского союза заинтересованы в освоении возможностей молдавского рынка, которые соответствуют текущим глобальным тенденциям, а также интересам всех сторон", — цитирует Moldpres вице-президента Китайско-европейской ассоциации по техническому и экономическому сотрудничеству Пан Фэн.

В Молдове работают 86 китайских компаний, которые инвестировали в экономику нашей страны около семи миллионов леев. По результатам 2018 года Китай был на шестом месте по товарообороту среди торговых партнеров Республики Молдова, занимая 7,3 процента в общем объеме торговли Молдовы.

В преддверии форума премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что правительство нашей страны "находится на четвертом раунде переговоров по Соглашению о свободной торговле между Республикой Молдова и Китаем".

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Молдова может предложить китайским предпринимателям возможности для работы в свободных экономических зонах, промышленных парках и IT-парках страны. Кроме того, кабмин предпринимает меры по упрощению процедуры выдачи виз китайским гражданам.

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