Как поведут себя евро и доллар: курс валют в Молдове на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: основные игроки перед выходными выбрали "тихий ход".

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 5 апреля, и на выходные. Большая часть игроков незначительно укрепятся по отношению к молдавскому "льву".

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Евро, впрочем, хоть и будет на позитиве, за сутки практически не изменится в цене и закрепится на уровне 19,565 лея.

Доллар отыграет у нацвалюты три бана и расположится на уровне 17,4244 лея.

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Немного подорожают украинская гривна - до 0,6504 лея и румынский лей - до 4,118 в переводе на нацвалюту. Российский рубль напротив подешевеет до 0,2665 лея.

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