Нацбанк принял решение в отношении одного из крупных банков Молдовы

Спустя практически четыре года надзора: в Нацбанке пояснили, по каким причинам было принято решение об отмене мер, принятых в отношении Moldova-Agroindbank.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) отменил предписанные меры в период специального надзора над коммерческим банком Moldova-Agroindbank.

"Решение принято после того, как установили, что банк обеспечивает прозрачность структуры акционеров после приобретения 41,9% уставного капитала Heim Partners Limited - компании, состоящей из международного консорциума инвесторов, включая Европейский банк реконструкции и развития, Invalda INVL, Horizon Capital", - отметили в Нацбанке.

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В период 2016-2019 годов, как пояснили в НБМ, отмечен рост активов, капитала и прибыли банка. В то же время объем проблемных кредитов снизился, и финучреждение выполнило действия, включенные в планы восстановления, предписанные ранее регулятором.

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Нацбанк ввел специальный надзор в отношении Moldova-Agroindbank 11 июня 2015 года из-за выявленных там нарушений. Затем из-за законодательных изменений этот режим был заменен на усиленный надзор (4 октября 2016 года).

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