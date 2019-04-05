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Международный валютный фонд

Молдова и МВФ: что мешает республике получить следующий транш

© REUTERS / YURI GRIPAS
Экономика
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Глава Нацбанка рассказал об отношениях Молдовы с МВФ, и как на это сотрудничество влияет политический кризис, в котором оказалась страна после выборов в парламент.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Молдова может рассчитывать на получение следующего транша от Международного валютного фонда только после формирования полномочного правительства, считает председатель Национального банка страны Октавиан Армашу.

"Все сводится к политике. Чтобы продвигаться дальше c программой, чтобы приехала оценочная миссия, на основе которой обсуждаются определенные действия и получается следующий транш, нужно полномочное правительство", - заявил чиновник в эфире одного из местных телеканалов.

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Как считает глава Нацбанка, скорее всего, после того, как будет сформировано парламентское большинство и определен состав кабмина, в Молдову может прибыть оценочная миссия МВФ. По словам Армашу, цель этой миссии будет заключаться в том, чтобы определить дальнейшие шаги по выплате следующего транша.

"Нынешняя миссия МВФ находилась в Молдове, чтобы проанализировать тенденции. Более эффективно будем работать после формирования правительства", - подчеркнул Армашу.

Как рассказал чиновник, в ходе последнего визита экспертов Международного валютного фонда, которые находились в стране с 25 по 29 марта, обсуждались, в том числе, изменения в финансово-банковском секторе.

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Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

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