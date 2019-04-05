Вот это поворот - доллар и евро удивят: курс валют в Молдове после выходных

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: после выходных основные игроки выйдут сонными, но на кураже.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 8 апреля. Молдавский "лев" продолжит пятиться по отношению ко всем игрокам. Правда, проигрыш нацвалюты будет незначительным. К примеру, евро укрепится всего на один бан и установится на отметке 19,5786 лея.

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Доллар поведет себя также как и "европеец" и расположится на уровне 17,4342 лея.

В незначительном плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2667 лея, украинская гривна - до 0,6536 лея, а румынский лей – до 4,1208 в переводе на нацвалюту.

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В выходные евро продается по 19,565 лея, доллар – по 17,4244 лея, российский рубль – по 0,2665 лея, украинская гривна – по 0,6504 лея, а румынский лей - по 4,118 в пересчете на молдавское платежное средство.

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