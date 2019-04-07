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Доллары и евро

Валютный прогноз на месяц: как поведут себя евро и доллар в апреле

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Финансовый аналитик в комментарии Sputnik рассказал, что происходит с долларом и евро, как можно объяснить поведение молдавского лея, и что ждет нацвалюту республики в ближайший месяц.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Валютные игры: молдавский лей оказался в марте даже немного устойчивее, чем евро, что может являться поводом для гордости, считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Прогноз на месяц

Эксперт предполагает, что в апреле можно ожидать продолжения укрепления доллара на мировом валютном рынке, в том числе, и по отношению к евро.

"В результате продолжится рост доллара и к лею, но рост этот будет весьма умеренным. К концу апреля, по нашим оценкам, курс доллара не превысит 17,55 лея", - сказал Иосуб в комментарии Sputnik.

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
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Сухие цифры

В первом месяце весны курс доллара к лею продемонстрировал неоднозначную динамику. Март начался с позиции 17,1660 лея за доллар (здесь и далее приводится официальный обменный курс Нацбанка Молдовы). Чуть меньше половины месяца доллар устойчиво дешевел, и 12 марта опустился до 17,0764 лея (-0,5% к началу марта). В этот момент произошел разворот - снижение доллара сменилось постоянным усилением позиций. К 1 апреля курс доллара достиг 17,3527 лея.

Как отметил аналитик, это означает рост курса на 1,1% с начала марта и на 1,6% - ко внутримесячному минимуму. Как пояснил специалист, с начала года "американец" подорожал на 1,2%. При этом "зеленый"достиг максимального уровня с конца ноября 2017 года.

Лей устойчивее евро?

На первый взгляд, как отметил Иосуб, рост курса доллара может показаться негативной тенденцией, если бы не два "но".

"Во-первых, снижение лея будет стимулировать молдавский экспорт", - подчеркнул собеседник.

Денежные купюры
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Он пояснил, что товары, произведенные в стране, станут немного более конкурентными по цене на внешних рынках, что может привести к росту экспорта. По его мнению, это, в свою очередь, с некоторым временным лагом приведет к смене тенденции, и снижение лея сменится его ростом.

"Во-вторых, несмотря на устойчивое снижение лея в последние три недели марта, динамика этого весьма скромна. Что такое снижение чуть более, чем на 1% за месяц? Некоторые валюты соседей и торговых партнеров, например, гривна, российский и белорусский рубль, казахский тенге в отдельные дни могут показывать такое снижение к доллару, как лей за месяц", - сказал Иосуб.

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Как отметил специалист, евро снизился за месяц к доллару с 1,1370 до 1,1230, или на 1,2%.

"Лей оказался даже немного устойчивее, чем европейская валюта, что может являться поводом для гордости. Таким образом, рост доллара к лею в марте – это часть глобального процесса, роста доллара к большинству других мировых валют, и на их фоне лей выглядит далеко не самым слабым", - считает эксперт.

Банкноты номиналом 200 молдавских леев
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Прогнозы на будущее

В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено тексте документа.

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Несмотря на все валютные скачки, специалисты рекомендуют не паниковать. Эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила – деньги надо хранить в разных валютных корзинах.

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