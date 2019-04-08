Как поведут себя евро и доллар: курс валют в Молдове на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: в начале недели лей сдаст позиции по отношению к подавляющему большинству игроков валютного рынка.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 9 апреля. На валютном рынке страны продолжит царить спокойствие – основные игроки после выходных окрепнут, но очень вяло. Евро за сутки отыграет четыре бана и установится на отметке в 19,6148 лея.

Доллар останется верным себе - если напирать, то осторожно и медленно. Во вторник он станет тверже на один бан и будет торговаться по 17,4454 лея.

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В незначительном, но все-таки плюсе, окажутся российский рубль, который расположится на отметке в 0,2673 лея, и румынский лей - 4,1287 в пересчете на нацвалюту. А вот украинская гривна несколько подешевеет - до 0,6523 лея.

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