21:45 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Banca mondială

Всемирный банк не прогнозирует для Молдовы ничего хорошего до 2021 года

© AFP 2019 / KAREN BLEIER
Экономика
Получить короткую ссылку
77 0 0

Прогноз международных финансистов для Молдовы — замедление экономики, рост инфляции и нестабильность.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Ожидается, что темпы экономического роста в Молдове в ближайшие годы будут гораздо ниже среднего уровня в 4,6 процента, который отмечался в последнее десятилетие. Основные причины замедления роста ВВП страны — слабый внешний и внутренний спрос, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) для Европы и Центральной Азии.

Замедление темпов роста, усиление инфляции

По прогнозам экспертов Всемирного банка, экономический рост в Молдове в среднем составит 3,7% в среднесрочной перспективе.

В 2019 году ВВП страны вырастет на 3,6%, в 2020 — на 3,5% и в 2021 году — на 3,8%.

Оплата услуг ЖКХ
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Цепная реакция: ждет ли Молдову ценовой бум после пересмотра тарифов

Экономическому росту будут способствовать меры в области фискальной политики, принятые в 2018 году, — сокращение налогов, повышение заработной платы, государственные трансферты и понижение процентных ставок, говорится в обзоре ВБ.

"Экспансионистская фискальная политика, введенная перед выборами в сочетании с более динамичной сельскохозяйственной регулируемой ценой, создаст инфляционное давление, вытесняя инфляцию из коридора во второй половине 2019 года", — считает Всемирный банк. "Тем не менее, в среднесрочной перспективе монетарная позиция, по прогнозам, останется адекватной, и предполагается, что потребительская инфляция будет удерживаться в целевом коридоре", — говорится в документе.

Прогнозируется, что инфляция ускорится с 3,8% в прошлом году до 4,7% в 2019 году. Также ожидается, что потребительские цены вырастут на 4,5% в 2020 году и на 5,0% в 2021 году.

Население стареет, миграция ускоряется

По мнению Всемирного банка, страна остается крайне уязвимой для внешних потрясений.

Студенты философского факультета
© Sputnik / Сергей Мальгавко
Как Молдова лишается будущего: студентов становится меньше

Кроме того, согласно докладу, большая доля государства в экономике в сочетании со слабыми институтами и проблемами управления, в том числе в финансовом секторе, может представлять дополнительные риски.

"Долгосрочные проблемы экономического роста включают старение населения, значительную чистую миграцию и модель неустойчивого роста, характеризующуюся потреблением, обусловленным денежными переводами, и низким уровнем производительности", - заявил Всемирный банк.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

Калак: почему в Молдове рост экономики не влияет на благосостояние людей
Средняя зарплата по экономике в Молдове превысит 400 долларов
Теги:
Всемирный банк, экономика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться