Всемирный банк не прогнозирует для Молдовы ничего хорошего до 2021 года

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Ожидается, что темпы экономического роста в Молдове в ближайшие годы будут гораздо ниже среднего уровня в 4,6 процента, который отмечался в последнее десятилетие. Основные причины замедления роста ВВП страны — слабый внешний и внутренний спрос, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) для Европы и Центральной Азии.

Замедление темпов роста, усиление инфляции

По прогнозам экспертов Всемирного банка, экономический рост в Молдове в среднем составит 3,7% в среднесрочной перспективе.

В 2019 году ВВП страны вырастет на 3,6%, в 2020 — на 3,5% и в 2021 году — на 3,8%.

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Экономическому росту будут способствовать меры в области фискальной политики, принятые в 2018 году, — сокращение налогов, повышение заработной платы, государственные трансферты и понижение процентных ставок, говорится в обзоре ВБ.

"Экспансионистская фискальная политика, введенная перед выборами в сочетании с более динамичной сельскохозяйственной регулируемой ценой, создаст инфляционное давление, вытесняя инфляцию из коридора во второй половине 2019 года", — считает Всемирный банк. "Тем не менее, в среднесрочной перспективе монетарная позиция, по прогнозам, останется адекватной, и предполагается, что потребительская инфляция будет удерживаться в целевом коридоре", — говорится в документе.

Прогнозируется, что инфляция ускорится с 3,8% в прошлом году до 4,7% в 2019 году. Также ожидается, что потребительские цены вырастут на 4,5% в 2020 году и на 5,0% в 2021 году.

Население стареет, миграция ускоряется

По мнению Всемирного банка, страна остается крайне уязвимой для внешних потрясений.

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Кроме того, согласно докладу, большая доля государства в экономике в сочетании со слабыми институтами и проблемами управления, в том числе в финансовом секторе, может представлять дополнительные риски.

"Долгосрочные проблемы экономического роста включают старение населения, значительную чистую миграцию и модель неустойчивого роста, характеризующуюся потреблением, обусловленным денежными переводами, и низким уровнем производительности", - заявил Всемирный банк.

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