Евро и доллар удивят: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: основные игроки напирают на молдавский лей.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 10 апреля. Молдавский "лев" продолжит сдавать позиции по отношению ко всем основным валютным игрокам.

Отличится евро, который за сутки укрепится на девять банов и установится на отметке в 19,701 лея.

Доллар поведет себя скромнее и отыграет в среду только два бана – до 17,4693 лея.

Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году>>>

В небольшом, но все-таки плюсе, окажутся также российский рубль, который расположится на уровне в 0,27 лея, украинская гривна – 0,6545 лея и румынский лей - 4,1415 в переводе на нацвалюту.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям