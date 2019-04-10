Официальные данные: какое молоко попадает на стол жителей Молдовы

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Республике Молдова отечественные производители покрывают 78% внутреннего рынка молока. Сырье поставляют сельскохозяйственные предприятия (фермы), а также частный сектор через пункты сбора. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
В ведомстве отметили, что почти 95% продукции приходит именно из частного сектора. В год на предприятиях страны перерабатывают молоко в количестве 485 тонн.
"В Республике Молдова зарегистрированы и располагают разрешениями санитарно-ветеринарной службы 206 ферм крупного рогатого скота, на большинстве из которых содержат до 20 коров", - говорится в сообщении ведомства.
Для исправления ситуации в зоотехническом секторе разработана Национальная программа развития молочного сектора в Республике Молдова на 2019-2025 годы.
Она предполагает создание условий для устойчивого развития отрасли. Также предложено поддержать уже существующие фермы, открыть новые, увеличить количество поголовья скота.
Задача программы заключается и во введении новых требований к качеству производства молока, а также молочных продуктов, модернизация молокоперерабатывающих предприятий.
Полный список: к какой молочке нужно относиться с осторожностью>>>
По данным Национального бюро статистики, в частных подворьях в 2017 году содержали 102 тысячи коров, а на сельскохозяйственных предприятиях - более десяти тысяч.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK