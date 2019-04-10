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Молоко

Официальные данные: какое молоко попадает на стол жителей Молдовы

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Власти рассказали, сколько в стране потребляют отечественного молока, какого оно качества, и что планируется улучшить в производстве этого продукта в ближайшие годы.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. В Республике Молдова отечественные производители покрывают 78% внутреннего рынка молока. Сырье поставляют сельскохозяйственные предприятия (фермы), а также частный сектор через пункты сбора. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

В ведомстве отметили, что почти 95% продукции приходит именно из частного сектора. В год на предприятиях страны перерабатывают молоко в количестве 485 тонн.

"В Республике Молдова зарегистрированы и располагают разрешениями санитарно-ветеринарной службы 206 ферм крупного рогатого скота, на большинстве из которых содержат до 20 коров", - говорится в сообщении ведомства. 

Для исправления ситуации в зоотехническом секторе разработана Национальная программа развития молочного сектора в Республике Молдова на 2019-2025 годы.

Молоко
© Sputnik / Alexey Danichev
Эксперт: молдавская молочка не хуже импортной

Она предполагает создание условий для устойчивого развития отрасли. Также предложено поддержать уже существующие фермы, открыть новые, увеличить количество поголовья скота.

Задача программы заключается и во введении новых требований к качеству производства молока, а также молочных продуктов, модернизация молокоперерабатывающих предприятий.

Полный список: к какой молочке нужно относиться с осторожностью>>>

По данным Национального бюро статистики, в частных подворьях в 2017 году содержали 102 тысячи коров, а на сельскохозяйственных предприятиях - более десяти тысяч.

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Теги:
Молдова, молочная продукция, молоко
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