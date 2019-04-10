Доллар и евро шокируют: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 11 апреля. Большая часть основных игроков перейдет в наступление и молдавский "лев" начнет пятиться. Так, евро за сутки отыграет восемь банов и установится на отметке в 19,7817 лея.

Удивит "американец", который повторит шаги "европейца". Доллар довольно давно не демонстрировал подобного рода прыти. В четверг "зеленый" расположится на уровне 17,544 лея.

Характерно, что оба "иностранца" укрепились: с начала апреля евро - примерно на 1,5%, а доллар - на 1,1%, а с начала года - на 1,3% и 2,3%, соответственно.

Молдавский лей скачет: менять или нет>>>

В небольшом, но все-таки плюсе окажутся также российский рубль, который подымется до 0,2713 лея, и румынский лей - до 14,1551 в переводе на нацвалюту. А вот украинская гривна несколько просядет – до 0,6527 лея.

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