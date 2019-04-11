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Международный валютный фонд

Экономический прогноз от МВФ: что предсказывают Молдове эксперты фонда

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Перспективы Молдовы на ближайшие несколько лет: аналитики МВФ рассказали, что произойдет с экономикой республики вплоть до 2024 года.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Международный валютный фонд понизил прогноз экономического роста в Молдове на 2019 год с 3,8% до 3,5%. Об этом сказано в апрельском обзоре организации "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook).

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В МВФ предполагают, что рост ВВП Молдовы в 2020 году составит 3,8%. Такой же показатель, как ожидают эксперты организации, может быть зафиксирован и в 2024-м.

Согласно последнему прогнозу экспертов Всемирного банка, экономический рост в Молдове в среднем составит 3,7% в среднесрочной перспективе. В 2019 году ВВП страны вырастет на 3,6%, в 2020 — на 3,5% и в 2021 году — на 3,8%.

Экономическому росту будут способствовать меры в области фискальной политики, принятые в 2018 году, — сокращение налогов, повышение заработной платы, государственные трансферты и понижение процентных ставок, говорится в обзоре ВБ.

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Экономический рост Молдовы в 2018 году, по предварительным данным Молдстата, составил 4%. Согласно последнему прогнозу властей республики, рост ВВП страны в 2019 году составит 4%, в 2020-м - 3,8% и столько же в 2021-м.

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Теги:
МВФ, прогноз, ВВП, Молдова
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