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Денежные купюры. Доллары США. Евро.

Евро и доллар "кусаются": курс валют в Молдове на ближайшие дни

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: молдавский лей пятится.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 12 апреля, и на выходные. Основные игроки продолжат укрепляться по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки станет тверже на девять банов и расположится на уровне 19,8599 лея.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Валютный прогноз на месяц: как поведут себя евро и доллар в апреле

Доллар отыграет у нацвалюты шесть банов и достигнет отметки в 17,6024 лея.

Оба "иностранца" укрепились: с начала апреля евро - примерно на 1,5%, а доллар - на 1,1%, а с начала года - на 1,3% и 2,3%, соответственно.

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Немного подорожают российский рубль – до 0,2734 лея, украинская гривна - до 0,6584 лея и румынский лей - до 4,173 в переводе на нацвалюту.

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