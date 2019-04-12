В Кишиневе начался сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок

На весенней ярмарке можно купить овощи и фрукты по ценам ниже рыночных, обещает министерство.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в сотрудничестве с претурой столичного сектора Рышкановка открывает весеннюю сельскохозяйственную ярмарку в Кишиневе.

Ярмарка, где сельхозпроизводители смогут напрямую продавать свою продукцию жителям столицы, будет открыта каждую субботу в течение апреля и мая, начиная с 13 апреля. Место проведения ярмарки — улица Мирон Костин, в районе парка памяти павших в войне в Афганистане.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мороз: объемы инвестиций в сельское хозяйство Молдовы не знает никто

Министерство приглашает к участию в этой акции фермеров со всей страны. Платить за место не придется, однако обязательное условие — справка из примэрии, которая подтверждает, что потенциальный участник является производителем сельскохозяйственной продукции. За дополнительной информацией Минсельхоз приглашает обращаться по телефону Управления производственной политики и регулирования качества продукции растительного происхождения: +373 22 220 585.

Ярмарка будет работать с 9 часов утра до позднего вечера, сообщает пресс-служба министерства.

Аналогичные осенние ярмарки работали в трех секторах Кишинева в октябре прошлого года.

Фермеры Молдовы не раз жаловались, что им трудно попасть со своей продукцией в торговые сети, а на рынке они не могут конкурировать с импортными овощами и фруктами в условиях, когда сельскохозяйственные субсидии намного ниже, чем за рубежом.

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