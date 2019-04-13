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Молдова на первом месте в Европе по доле переводов из-за рубежа в ВВП

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Жители Молдовы, работающие за границей, опередили по этому показателю украинских "заробитчан"

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Молдова оказалась на первом месте среди европейских стран по доле в ВВП денежных переводов, поступивших в страну из-за рубежа. По этому показателю гастарбайтеры из Молдовы опередили украинских "заробитчан" — так на родине называют граждан Украины, работающих за границей.

Как отмечается в отчете "Migration and Remittances" Всемирного банка, по итогам 2018 года доля денежных переводов молдавских граждан в страну из-за границы составила 16,1% от ВВП. Отметим, что при этом общий вклад сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВВП Молдовы в 2018 году, по данным Национального бюро статистики, составил 10,2%, а вклад промышленности — 15,1%. 

Banca mondială
© AFP 2019 / KAREN BLEIER
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Таким образом, Молдова оказалась на первом месте по этому показателю среди европейских стран и на третьем — среди стран Европы и Центральной Азии. В европейско-центральноазиатском регионе Молдову опережают Киргизия (33,6% от ВВП) и Таджикистан (31%).

Среди стран бывшего СССР по доле денежных переводов от гастарбайтеров в ВВП Молдова опередила Армению (12,1%) и Украину (11,4%).

В Румынии этот показатель составляет 2,2%, в России — 0,5%.

В первую тройку стран мира по доле доходов от работающих за рубежом вошли островное государство Тонга, Киргизия и Таджикистан.

Общий объём банковских денежных переводов в Молдову в 2018 году составил около 1,3 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом почти на 67 миллионов долларов. Рекорд здесь был поставлен в 2008 году, когда гастарбайтеры перевели в Молдову около 1,7 миллиарда долларов.

В то же время граждане Украины перевели в свою страну из-за рубежа 14,4 миллиарда долларов; России – 8,6 миллиарда долларов; Румынии – 5,2 миллиарда долларов.

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Теги:
гастарбайтеры
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