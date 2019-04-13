Цена на газ в Молдове может вырасти на 35%

Президент сообщил, что тариф на газ может вырасти на 35%, а возможное сокращение транзита может стать серьезной проблемой для Молдовы.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Если не начать переговоры о скидке на газ для Молдовы, то тариф неизбежно придется увеличить более чем на треть, заявил президент республики Игорь Додон в эфире одного из национальных телеканалов.

Глава государства подчеркнул, что готов помочь в переговорах с "Газпромом" относительно нового контракта, однако для этого необходимо функциональное правительство, которое готово вступить в диалог с поставщиком газа для Молдовы.

"Если будет нормальное, функциональное правительство, которое готово к диалогу с Россией, я этому правительству помогу, — сказал президент, который в конце января встречался в Москве с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. — Мы найдем общий язык по всем вопросам. Но это может быть, только если будет правительство".

По каким причинам ожидается повышение тарифа

Речь идет о новой цене на газ на вторую половину года, либо о цене, которая будет действовать с 1 января 2020 года, так как в этом году истекает срок действия действующего контракта на закупку голубого топлива у "Газпрома".

По словам главы государства, в противном случае тариф на газ неизбежно увеличится, причем более чем на треть.

"Во-первых, цена импорта повысилась, по формуле, и это не из-за того, что было на выборах, это автоматически считается. Во-вторых, курс пошел вверх, и это все влияет на тариф. Если не будет договоренности с Россией, чтобы нам сделали скидку на газ, то тогда придется увеличивать тариф", — отметил президент.

По словам Додона, в проекте бюджета, который предприятие "Молдовагаз" представило "Газпрому", уже заложен рост газового тарифа на 35 процентов.

Сокращение транзита через Украину может стать проблемой

Кроме того, по мнению главы государства, в ближайшее время Молдова может столкнуться с серьезными проблемами из-за вероятного сокращения транзита газа через Украину.

© Fotolia / Alexander Shevchenko Альтернативная пустышка: сколько газа может получить Молдова из Румынии

"Проблема в том, что с 1 января 2020 года, возможно, сильно сократят транзит газа через Украину. А это будет очень серьезной проблемой, потому что мы на транзите зарабатываем большие деньги и у "Молдовагаз" это идет в компенсацию тарифа", - заявил президент.

Кроме того, как отметил Додон, могут возникнуть трудности и в сфере обеспечения собственных потребностей Молдовы. "Если не будет транзита в том объеме, что нам нужно, а это 2,5 - 3 миллиарда кубов, для левого и правого берегов, то откуда мы этот газ возьмем?", — сказал президент в телевизионном эфире.

Додон отметил, что газопровод Яссы-Унгены-Кишинев до сих пор не достроен и, по мнению главы республики, до конца года его строительство завершено не будет из-за "серьезных проблем".

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