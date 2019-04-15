Доллар и евро удивляют: курс валют в Молдове в понедельник

Национальный банк страны установил обменный курс на первый день рабочей недели: молдавский лей продолжает "пятиться".

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на понедельник, 15 апреля. Основные игроки вышли после выходных окрепшими. Отличится евро, который стал тверже сразу на 11 банов и установился на отметке в 19,9621 лея.

Доллар после выходных тоже на позитиве - правда, "американец" подорожал всего на четыре бана и закрепился на уровне 17,6477 лея.

Оба "иностранца" укрепились: с начала апреля евро - примерно на 2,4%, а доллар - на 1,7%, а с начала года - на 2,2% и 2,9%, соответственно.

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В плюсе и остальные игроки - российский рубль продается по 0,2746 лея, украинская гривна - по 0,6605 лея, а румынский лей - по 4,1948 в переводе на нацвалюту.

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