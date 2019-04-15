19:36 15 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD17.65
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.66
Поиск
Теленок

Догнать и перегнать: в Приднестровье стартовала аграрная "семилетка"

© Sputnik / Boris Kavashkin
Экономика
Получить короткую ссылку
67 0 0

Программа развития АПК рассчитана на 2019–2026 годы и предусматривает рост производства основных видов профильной продукции.

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вступил в силу закон о госпрограмме развития агропромышленного комплекса на 2019–2026 годы. В ней спланирован рост объемов производства продукции животноводства, растениеводства и садоводства.

К 2026 году по Приднестровью предполагается достичь численности поголовья крупного рогатого скота до 22,1 тысячи. А именно за счет роста показателя в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности и сохранения постоянной численности в личных подсобных хозяйствах.

"Увеличение поголовья крупного рогатого скота даст толчок увеличению объемов производства говядины с 1 173,2 тонны в 2017 году до 1 633,1 тонны в 2026 году", - отмечается в документе.

Алексей Иванов
© Sputnik / Osmatesco
Аграрий: почему от сада до рынка яблоки дорожают в 10 раз

Объемы производства свинины к 2026 году также возрастут - до 6 041,7 тонны, за счет ввода в эксплуатацию свинокомплекса мощностью 14 тысяч голов свиней в год. Таким образом, будет полностью обеспечена потребность населения в этом виде мяса согласно нормам потребительской корзины.

К 2026 году планируется увеличить производство молока почти на 30% - до 47 740,5 тонны. Предполагается также к этому году повысить в 2,3 раза валовое производство фруктов и довести его до 33 700 тонн.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Судьба винограда: как в Молдове намерены решать проблему непроданного урожая
Битва за урожай в Молдове: будут ли в стране фрукты и хлеб в 2019 году
Теги:
садоводство, животноводческая продукция, животноводство, агропродукция, агросектор, Агропромышленный комплекс, Приднестровье
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Лолита Милявская на концерте в Кишиневе
Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото
Невероятная жизнь медведя Степы
Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться