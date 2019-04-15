Догнать и перегнать: в Приднестровье стартовала аграрная "семилетка"

ТИРАСПОЛЬ, 15 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье вступил в силу закон о госпрограмме развития агропромышленного комплекса на 2019–2026 годы. В ней спланирован рост объемов производства продукции животноводства, растениеводства и садоводства.

К 2026 году по Приднестровью предполагается достичь численности поголовья крупного рогатого скота до 22,1 тысячи. А именно за счет роста показателя в сельскохозяйственных организациях всех форм собственности и сохранения постоянной численности в личных подсобных хозяйствах.

"Увеличение поголовья крупного рогатого скота даст толчок увеличению объемов производства говядины с 1 173,2 тонны в 2017 году до 1 633,1 тонны в 2026 году", - отмечается в документе.

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Объемы производства свинины к 2026 году также возрастут - до 6 041,7 тонны, за счет ввода в эксплуатацию свинокомплекса мощностью 14 тысяч голов свиней в год. Таким образом, будет полностью обеспечена потребность населения в этом виде мяса согласно нормам потребительской корзины.

К 2026 году планируется увеличить производство молока почти на 30% - до 47 740,5 тонны. Предполагается также к этому году повысить в 2,3 раза валовое производство фруктов и довести его до 33 700 тонн.

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