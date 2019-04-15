Евро и доллар готовят лею сюрприз: страсти на валютном рынке Молдовы

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: евро преодолеет психологический барьер в 20 леев, доллар тоже продолжит напирать на молдавского "льва".

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 16 апреля. Все основные игроки продолжат наступление. Кажется, молдавский лей совсем поник и начинает лететь вниз. За сутки евро подорожает сразу на 13 банов и будет продаваться по 20,0987 лея.

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"Американец" практически повторит шаги "европейца". Во вторник доллар укрепится на 12 банов и установится на уровне в 17,7699 лея.

К слову, с начала года оба "иностранца" укрепили свои позиции по отношению к молдавскому "льву".

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В незначительном, но все-таки плюсе, окажутся и российский рубль, который расположится на отметке в 0,2767 лея, украинская гривна - 0,6636 лея, а румынский лей - 4,2209 в пересчете на нацвалюту.

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