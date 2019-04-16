Шок на валютном рынке: евро и доллар не собираются отступать

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 17 апреля. На валютном рынке по-прежнему неспокойно – лей продолжит сдавать позиции всем основным игрокам. Евро за сутки укрепится на шесть банов и установится отметке в 20,1506 лея.
Доллар подорожает еще на семь банов и расположится на уровне в 17,8317 лея.
С начала месяца оба иностранца заметно укрепили свои позиции.
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В незначительном, но все-таки плюсе, окажутся также российский рубль, который расположится на отметке в 0,277 лея, украинская гривна - 0,6691 лея и румынский лей - 4,2334 в пересчете на нацвалюту.
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