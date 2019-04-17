Старое или новое: какое жилье выбирают граждане Молдовы

Выбор между "вторичкой" и новостроями – вот что предлагает жителям страны рынок недвижимости.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Жители Молдовы чаще покупают квартиры, расположенные в новых многоквартирных домах, даже если они стоят дороже, чем объекты в старом жилом фонде. Такие данные привел в интервью Sputnik Moldova эксперт по недвижимости Александр Чимбричук. По его словам, около 60% молдавских граждан предпочитают приобретать жилье в новостройках, а 40% выбирают - "проверенное временем".

"Стоимость новой однокомнатной квартиры выше, чем аналогичной квартиры в старом многоквартирном доме. Площадь "однушки" в новострое в среднем составляет 40-50 квадратных метров, а в старых домах площадь однокомнатных квартир - не более 35 квадратных метров", - отметил Александр Чимбричук.

По словам эксперта, ценообразование зависит от нескольких факторов, а именно - от местоположения и состояния жилья, планировки и, конечно же, наличия удобств в квартире.

© Sputnik / Григорий Сысоев Важно для владельцев недвижимости: это надо сделать, чтобы не получить штраф

За однокомнатную квартиру в кишиневском новострое в "белом" варианте люди выкладывают около 500–650 евро за квадратный метр. В итоге такая квартира может обойтись минимум в 20 000 евро, приплюсуйте сюда еще затраты на ремонт. В этом плане "однушки" в старом фонде обходятся дешевле, как правило, их стоимость составляет до 24 000 евро.

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Предпочтение покупатели отдают квартирам с хорошей планировкой, автономным отоплением, благоустроенным двором, обращают внимание также на состояние подъезда и всего дома. Естественно, покупатели охотнее стремятся приобретать квартиры в кварталах с развитой инфраструктурой, развлекательными центрами, школами, детскими садами, точками питания и остановками общественного транспорта. В то же время, заявил Александру Чимбричук, высокая цена не всегда гарантирует хорошее качество жилья.

Наибольшее количество сделок по продаже недвижимости в столице было зафиксировано в июле.

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