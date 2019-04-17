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Import-export

Торговля не блещет: импорт в Молдову почти в два раза выше экспорта

CC0 / Pixabay / MichaelGaida
Экономика
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Внешнеторговый дефицит сохраняется и в отношениях со странами ЕС, и в торговле со странами СНГ.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В начале 2019 года в Молдове сохранялся значительный дефицит во внешней торговле, импорт превышал экспорт почти в два раза.

Согласно опубликованным данным Национального бюро статистики, в январе-феврале 2019 года экспорт товаров составил 475,7 млн долларов США, что на 9,1% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года. В то же время импорт товаров составил 831,8 млн долларов, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. 

Таким образом, дефицит внешнеторгового баланса в первые два месяца 2019 года составил 356,1 млн долларов.  

Доля реэкспорта по-прежнему велика

Общий объем экспорта вырос на 7,8%, сообщает статистическое ведомство. При этом остается высокой доля реэкспорта. Объем отечественной продукции составил 335,5 млн долларов (70,5% от общего объема), в то же время реэкспорт иностранных товаров составил 140,3 млн долларов или 29,5% от общего объема экспорта. Из них 21,6% — это товары, произведенные из "давальческого" сырья, а 7,9% — чистый реэкспорт.

В торговле с ЕС сохраняется дефицит

Экспорт в страны Европейского союза в январе-феврале вырос на 4,6% и составил 306,6 млн долларов.

Флаги Евросоюза и Молдовы
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Это 64,5% от общего объема экспорта, что демонстрирует некоторое снижение по сравнению с началом прошлого года (67,2% - в январе-феврале 2018 года). Импорт из стран Евросоюза составил 387,7 млн долларов США или 46,6% от общего объема импорта. Таким образом, в торговле со странами Европейского союза сохраняется дефицит внешнеторгового баланса в размере 81,1 млн долларов США (на 14% меньше чем в январе – феврале прошлого года).

Импорт из стран СНГ растет, экспорт — падает

На долю стран СНГ приходилось 13,6% от экспорта Молдовы (16,2% - в январе-феврале 2018 года), что соответствует 64,7 млн долларов США. Вывоз товаров в эти страны уменьшился на 8,5%, по сравнению с январем-февралем 2018 года.

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В то же время импорт из стран СНГ выше, чем в это же время в прошлом году. Из стран СНГ было ввезено товаров на сумму 225,7 млн долларов или 27,1% от общего объема импорта (24,8% - в январе-феврале 2018 года).

Со странами Европейского союза торговый баланс сложился с дефицитом в размере 81,1 млн долларов, а со странами СНГ – 161 млн долларов, что соответственно, на 14,0% меньше и на 26,1% больше по сравнению с январем-февралем 2018 года.

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Теги:
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