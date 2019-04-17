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Фермерам Молдовы нужно больше денег: какую помощь оказывает AIPA

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Представитель агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве рассказала Sputnik о постоянном росте заявок на получение субвенций и об изменениях в процессе их распределения, которые обсуждаются в настоящее время.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. В 2019 году количество обращений фермеров и объем запрашиваемых ими субвенций существенно выше прошлогодних показателей. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявила глава управления администрирования и утверждения проектов Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Лучия Тимофти.

"За два месяца отмечен рост заявок примерно на 10%. Запрашиваемая сумма тоже больше, к настоящему моменту примерно на 36 миллионов леев (на 60%). После 1 июня ожидаем еще одну волну заявок", - отметила чиновница. 

Урожай яблок, архивное фото.
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Она уточнила, что в прошлом году было подано всего 7417 заявок на сумму более миллиарда леев. Максимальное количество из них – в октябре.

"Отмечается постоянный рост. Не быстрый, но можно с уверенностью сказать, что нам потребуется больше денег в национальном фонде по развитию сельского хозяйства", - добавила Тимофти.

Чиновница также подчеркнула, что, поскольку Молдова – преимущественно аграрная страна, "нормально, чтобы у нас был национальный фонд по развитию и стимулированию сельхозпроизводителей".

Она также уточнила, что в 2019-м Агентство уже выплатило около 400 миллионов леев задолженностей за 2018 год.

"Мы не закрываем прием заявок из-за того, что средства исчерпаны. Мы продолжаем принимать их все, а затем выплачиваем субвенции, как долг. В этом году у нас еще есть фонд примерно в 490 миллионов… По оценкам AIPA, в 2019 году ожидается, что сумма запрашиваемых субвенций достигнет 1,3-1,4 миллиарда леев", - пояснила собеседница.

Lucia Timofti
© Sputnik / Osmatesco
Глава управления администрирования и утверждения проектов Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) Лучия Тимофти

Она уточнила, что все зависит от того, насколько урожайным будет сельскохозяйственный год. Если он окажется хорошим, то и инвестиции будут выше.

А еще Тимофти рассказала, что в настоящее время прорабатываются изменения в регламенте распределения субвенций. С инициативой внесения корректировок выступило не только Агентство, но и профильные ассоциации, а также все заинтересованные структуры. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Ведется диалог о зоотехнических комплексах. Это наиболее чувствительная область для нас. Планируется увеличить количество техники, попадающей под процесс выплаты субвенций, их максимальный размер. Государство намерено поддерживать и эту отрасль", - пояснила чиновница.

Что касается переработки, то, по ее словам, ведутся обсуждения строительства складов, а именно - расширении списка попадающих под процедуру выплаты субвенций строительных материалов. Но пока, как уточнила Тимофти, обозначенные инициативы - это лишь предложения.

Полную версию интервью с главой управления администрирования и утверждения проектов Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) можно посмотреть по ссылке.

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