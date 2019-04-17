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Валютный стресс: что происходит с долларом и евро

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Доллар и евро продолжают наступать: обесценивание национальной валюты в апреле оказалось самым серьезным за последние три года.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 18 апреля. Пока ситуация на валютном рынке не меняется - молдавский "лев" продолжит уступать по всем фронтам. Евро за сутки укрепится на семь банов и расположится на уровне в 20,2205 лея.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Валютный прогноз на месяц: как поведут себя евро и доллар в апреле

Доллар станет тверже на четыре бана и закрепится на уровне в 17,8792 лея.

В плюсе и остальные игроки - российский рубль продается по 0,28 лея, украинская гривна - по 0,6701 лея, а румынский лей - по 4,2457 в переводе на нацвалюту.

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Официальная позиция Нацбанка

Национальный банк Молдовы отмечает, что в последнее время на внешних финансовых рынках курс евро растет по отношению к доллару на фоне позитивных изменений макроэкономических показателей еврозоны. Так, в этом месяце "европеец" укрепился к "американцу" с 1,1218 до 1,13.

"Эта динамика объясняет и ослабление молдавского лея по отношению к евро. В то же время внутренний валютный рынок характеризуется сдержанной тенденцией удешевления молдавского лея по отношению к доллару примерно на 48 банов", - отметили в Нацбанке.

Вадим Иосуб
© Sputnik / Miroslav Rotari
Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

Как подчеркнули в структуре, "нет предпосылок для кризисной ситуации на валютном рынке, однако есть незначительные расхождения между спросом и предложением иностранной валюты".

"Основные операторы на рынке проявляют спокойствие и работают в нормальном режиме", - отметили в Нацбанке.

Национальный банк еще раз подчеркивает, что не прогнозирует и не сосредотачивается на динамике молдавского лея, его основной целью является обеспечение и сохранение стабильности цен, однако он продолжит следить и за развитием внутреннего валютного рынка. У Нацбанка достаточно рычагов, чтобы повлиять на валютный рынок, в том числе и соответствующих валютных резервов (4,7 месяца импорта), для обеспечения, при необходимости, незамедлительной реакции.

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Валютный стресс

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ отметил, что происходящее сейчас курсовые изменения можно охарактеризовать в двух словах – "валютный стресс".

По его словам, обесценивание национальной валюты в апреле оказалось самым серьезным за последние три года.

"Хочу верить, что за этим обесцениванием стоят только объективные факторы", - сказал он.

Почему доллар падает

Экономист Виорел Гырбу, объясняя происходящее на валютном рынке страны, обратил внимание, что именно от поведения "американца" зависит то, как себя чувствуют европейская и молдавская валюты. И доллар в этом смысле в последнее время не радует.

Виорел Гырбу
© Sputnik / Osmatesco
Гырбу: молдавский лей находится под ударом

"Доллар падает на внешних рынках. Есть определенные факторы. Это политическая обстановка в мире, позиция администрации Трампа, прогнозы и поведение Национального банка США, который меняет свое видение на будущее", - сказал эксперт.

По его словам, ожидания инвесторов стали пессимистичнее, чем были ранее, поэтому контекст эволюции доллара более негативен, чем контекст эволюции евро.

Поэтому, как отметил эксперт, доллар падает по отношению к евро. "У нас лей падает по отношению к доллару, а по отношению к евро падение еще более чувствительное", - сказал экономист.

Повлиять на эти процессы Молдова никак не может. Национальный банк может лишь не допустить обвала национальной валюты, но изменить внешние факторы не в состоянии.

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