Москва окажет содействие Приднестровью в развитие медицины

Приднестровская делегация вернулась из Москвы и подвела итоги своего визита в российскую столицу.

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Москва намерена содействовать внедрению на территории Приднестровья системы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом рассказал глава правительства непризнанной ПМР Александр Мартынов на совещании с лидером региона Вадимом Красносельским, проведенном по итогам визита в российскую столицу.

"Мы обсуждали возможную помощь Москвы в приобретении таких аппаратов, как ангиограф для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, магнитно-резонансный томограф, а также автомобилей скорой медицинской помощи", – сообщил глава приднестровского правительства.

© Sputnik / Alexander Vilf Россия намерена помочь Приднестровью с привлечением инвестиций

По словам Мартынова, в правительстве Москвы обсуждали сотрудничество не только в сфере здравоохранения, но и в образовательном секторе. Гости посетили также ряд образовательных и медицинских учреждений российской столицы. Там они получили и ценные практические рекомендации относительно того, каким образом московские наработки в этих сферах эффективно адаптировать под приднестровские реалии.

Состоялись встречи с рядом высокопоставленных российских чиновников, в частности с советником президента РФ по региональной экономической интеграции Сергеем Глазьевым, сообщил Мартынов, слова которого приводит пресс-служба приднестровского лидера.

С российскими коллегами обсуждался также вопрос приобретения техники для жилищно-коммунального хозяйства и троллейбусной сети региона.

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