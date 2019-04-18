Крутой поворот от евро: курс валют в Молдове на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на последующие несколько дней: на валютном рынке перемены.

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 19 апреля, и выходные. На валютном рынке ожидается слабый ветер перемен. Так, евро за сутки уступит семь банов и расположится на уровне в 20,1545 лея.

© Sputnik / Владимир Трефилов Валютный стресс: что происходит с долларом и евро

Доллар же напротив станет тверже на три бана и закрепится на отметке в 17,9087 лея.

Валютный прогноз на месяц: как поведут себя евро и доллар в апреле>>>

Российский рубль не изменится в цене и будет продаваться по 0,28 лея. В небольшой минус уйдут украинская гривна, которая установится на отметке в 0,6671 лея, и румынский лей - в 4,2325 в переводе на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK