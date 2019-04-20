Когда народ в Молдове будет жить хорошо - вопрос на засыпку

Почему в республике есть экономический рост, но эффекта от этого нет никакого, произойдут ли у граждан страны изменения в восприятии коррупции, и когда мы осознаем, что жить в нашей стране стало лучше, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik размышляет экс-вице-премьер-министр страны Александр Муравский.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik, Наталья Иовва. Молдова переживала различные этапы своего развития. Начало самостоятельного пути, сопровождавшееся ломкой всей системы из-за развала СССР, было сложным не только с политической точки зрения. Как вспоминает Александр Муравский, только к 2000 году республика смогла выкарабкаться из экономической, финансовой и социальной ямы, войдя в XXI век с определенными надеждами на лучшее.

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"У нас были периоды до 2000 года, когда мы жили в ситуации практически ежегодного падения ВВП. С 2000 года у нас наметился рост. Да, был период, это 2008-2009 годы, когда мы стали заложниками европейского экономического кризиса. Но рост у нас был всегда. С 2001 по 2009 годы рост ВВП доходил до 7%. И сейчас рост есть, в этом году и в следующем планируют 3-4%", - отметил бывший министр экономики.

© Sputnik / Osmatesco Александр Муравский

Другое дело, насколько качественным был этот рост - как раз в этом ключевом вопросе и заключаются беды молдавского общества, считает Муравский. Все, конечно, понимают, что такой экономический рост люди не ощущают, и экономист объяснил почему.

"Даже если реальная зарплата выше уровня инфляции, а ее реальное повышение составляет 5-6%, это все равно ничего не значит. Это не ощущается, потому что сама зарплата очень маленькая", - добавил он.

Если в цифрах. Размер средней заработной платы по экономике в 2019 году увеличится до 6 975 леев, то есть на 825 леев больше. Этот показатель выведен из расчетов макроэкономических прогнозов на 2019-2021 годы, сделанных Минэкономики.

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А вот размер средней заработной платы в 2018 году составлял 6150 леев, в 2017 году – 5600 леев, а в 2016 году – 5050 леев. То есть, за три года мы стали получать в среднем аж на 1925 леев больше.

За счет чего этого удалось достичь, и, самое главное, как долго механизмы, которые способствовали росту экономики, будут работать. Как считает Александр Муравский, если ответить на эти вопросы откровенно, то будущее увидится не в розовом цвете.

"У нас основной упор был сделан на меры экономического характера: а давайте налоговую систему отпустим, давайте регулирующие механизмы сделаем более либеральными или контрольный аппарат сделаем немного меньше, чтобы не давить на бизнес. Но если посмотреть на последние 2-3 года, то все понимают, что экономические механизмы почти себя исчерпали - уровень налогообложения в Молдове ниже, чем в регионе. Конечно, можно немного играть с налогами, но они не решают кардинально проблему", - добавил собеседник.

В этой ситуации возникает проблема доверия государственным институтам, вопросы коррупции, незащищенности бизнеса. Решение этих вопросов и может стать новой основной для качественного экономического рывка, уверен Муравский.

"Что такое хороший инвестиционный климат – это страна, в которой существует уверенность в том, что если я начну свое дело, то меня никто завтра не начнет "крышевать" и грабить, что чиновник не будет меня обдирать, как липку. Поэтому многие инвесторы и не начинают здесь свое дело, потому что понимают, что их раздавят", - подчеркнул экономист.

По его мнению, еще одна проблема заключается в том, что за годы независимости в нашем сознании прочно укрепился стереотип о тотальной коррупции в стране.

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Нас в этом не могут переубедить ни многочисленные видео, на которых запечатлены эффектные задержания взяточников, ни их "посадки" – простым людям, увы, трудно поверить в то, что чиновники стали честнее. Еще труднее изменить мнение бизнес-среды о том, что в Молдове, наконец, установился благоприятный инвестиционный климат.

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Мы все стали заложниками этой порочной коррупционной системы, которую надо рушить, вместе с этим ломая наш аутентичный менталитет. Может быть после этого в Молдове станет жить лучше.

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