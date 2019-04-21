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Внимание, налоги: тех, кто нелегально сдает квартиру, ждут штрафы и пеня

CC0 / Pixabay / Bru-nO
Экономика
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Граждане Молдовы все чаще стараются избегать проблем с налоговой инспекцией. По крайней мере, об этом говорят данные, поступающие от фискальных органов.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik, Дарья Чернега. За три месяца этого года число официально зарегистрированных контрактов по сдаче жилья в аренду со стороны физических лиц превысило три тысячи.

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Впрочем, не всегда легализация дополнительных доходов происходит по доброй воле.

Некоторых граждан, сдающих в наем недвижимость, налоговики выявляют самостоятельно. Так, с января по март инспекторы обнаружили более полутора тысяч арендодателей, которые сдают квартиры и не платят налоги.

Как поясняют в Главной государственной налоговой инспекции Молдовы, с этой целью инспекторы наносят контрольные визиты.

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CC0 / Pixabay
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Таким образом, дополнительно в государственный бюджет были взысканы 126 тысяч леев в качестве основных выплат, 5500 леев в виде пени и 27 тысяч штрафа.

Как напоминают в профильном ведомстве, граждане, сдающие в аренду жилье, должны оплатить в казну налог в размере 7%. Для того, чтобы легализовать этот вид дохода, необходимо заключить контракт с нанимателями и зарегистрировать его в налоговых органах. 

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Теги:
экономика, Молдова, Налоги
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