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Винные подвалы, архивное фото

От виноградника до бутылки: как в Молдове проверяют качество вин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Проверки проходят не только на крупных предприятиях, но и в частных хозяйствах, зарегистрированных в Офисе винограда и вина.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik, Дарья Чернега. Управление по контролю, безопасности и качеству винодельческой продукции в этом году наложило 15 штрафов в отношении нескольких винодельческих предприятий.

Павел Швец
© Photo: Instagram / Павел Швец
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Все эпизоды связаны с нарушениями в области маркировки товаров.

Чек-лист для детального контроля

Как сообщил глава управления Андрей Гурин, не так давно в Молдове ввели усовершенствованную систему контроля за алкогольной продукцией.

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Был разработан специальный опросник из 160 пунктов, которым руководствуются инспекторы. Чек-лист составлен для того, чтобы отследить всю производственную цепочку: от виноградников до этикетки.

"Каждый из этих вопросов оценивается определенным баллом. По завершению контроля видно, какие показатели соответствуют норме, какие - нет. Исходя из ответов на вопросы, мы принимаем решение о том, какие нарушения были допущены - тяжкие, легкие или средние, - пояснил чиновник.

Помимо прочего чек-лист также отражает такие характеристики, как условия хранения вина и температурный режим. Во время проверки специалисты также оценивают вкус, цвет и запах готовой продукции.

Штрафы за фальсификат

Во время планового контроля инспекторы отбирают пробы винодельческой продукции и отправляют их в лаборатории, аккредитованные в Евросоюзе. Это делается с целью проверки вина на посторонние примеси, которые в том числе могут свидетельствовать о фальсификации продукта. Например, вино категорически запрещено разбавлять водой, а в крепленые вина добавлять спирт, происхождение которого не является виноградным. 

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"Мы эти анализы делаем последние два года, и не было случаев, чтобы мы нашли воду в винах. Но контроль продолжаем. Предприятия должны знать, что мы эту проверку всегда будем делать, причем это касается и виноградных вин, и крепких напитков, - отметил Андрей Гурин.

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Нарушителям за фальсификацию продукта грозят огромные штрафы – до 300 тысяч леев, а в некоторых случаях даже тюремное заключение.

По словам Андрея Гурина, небольшая партия разбавленного водой вина была выявлена полицейскими в 2018 году, после чего управление подтвердило наличие посторонних примесей. Дело было взято на контроль правоохранительными органами.

Проверки одинаковы для всех

Проверки винодельческих предприятий проходят в плановом порядке. Контролеры заранее оповещают винодельческие предприятия о своем визите. Как отметил руководитель комбината Юрий Карп, сегодня виноделы сами заинтересованы, чтобы производить качественные вина.

"Очень тяжело попасть на какой-то рынок, чтобы потом в один день все потерять. Мне сложно себе представить компанию, которая умышленно пойдет на это. Сначала вложить десятки тысяч евро в продвижение продукта, чтобы потом где-то споткнуться", - поделился мнением винодел.

Проверки проходят не только на крупных предприятиях, но и в частных хозяйствах, зарегистрированных в Офисе винограда и вина.

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Как пояснил Андрей Гурин, сельчане, которые владеют виноградниками площадью от 15 соток и больше, могут официально зарегистрироваться и получить легальное право продавать вино. Их тоже время от времени посещают инспекторы и проводят детальный контроль.

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Теги:
Молдова, вино, виноделие
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