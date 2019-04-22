Ветер перемен на валютном рынке: обменный курс на вторник

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: тяжеловесы несколько уступят свои позиции по отношению к молдавскому лею.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 23 апреля. Ситуация на валютном рынке республики складывается спокойно – лей после сокрушительного падения начал делать робкие попытки отыграть позиции. Евро за сутки уступит два бана и расположится на уровне в 20,1195 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году у молдавского лея будет свой особый путь

Доллар просядет на один бан и установится на отметке по 17,8848 лея.

При этом с начала месяца оба "иностранца" укрепили свои позиции.

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Во вторник в плюсе окажутся российский рубль, который будет торговаться по 0,2803 лея, украинская гривна - по 0,6701 лея, а румынский лей - по 4,2286 в переводе на нацвалюту.

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