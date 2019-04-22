Жители Молдовы снова поверили в кредитование

После паузы, длившейся с 2015 года, объем взятых экономическими агентами займов начал идти вверх.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. После падения, которое продолжалось на протяжении последних четырех лет, рынок кредитования снова демонстрирует рост. Объем займов, которые были предоставлены как в банковском, так и во небанковском секторах экономики, вырос на 4,4 миллиарда леев, отмечают эксперты института IDIS Viitorul.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему ипотека становится все более популярной в Молдове

Таким образом, зафиксировано возвращение объема кредитования к уровню, который отмечался до начала падения.

По данным института, основным фактором роста стало оживление кредитования в небанковском секторе, где объем кредитных портфелей увеличился на 2,4 миллиарда леев. Рост в банковском секторе зарегистрирован на уровне в 2 миллиарда леев по итогам прошлого года.

Существенно выросли объемы потребительских и ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам. Доля кредитов, выданных физическим лицам, выросла до 40% в 2018 году.

По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, рост объема ипотечных кредитов связан с избытком наличности у банков в Республике Молдова.

В 2018 году из 20 тысяч приобретенных квартир 8 тысяч были приобретены через ипотеку.

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