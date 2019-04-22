23:11 22 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.14
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Знак процента в витрине.

Жители Молдовы снова поверили в кредитование

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
66 0 0

После паузы, длившейся с 2015 года, объем взятых экономическими агентами займов начал идти вверх.

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. После падения, которое продолжалось на протяжении последних четырех лет, рынок кредитования снова демонстрирует рост. Объем займов, которые были предоставлены как в банковском, так и во небанковском секторах экономики, вырос на 4,4 миллиарда леев, отмечают эксперты института IDIS Viitorul.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему ипотека становится все более популярной в Молдове

Таким образом, зафиксировано возвращение объема кредитования к уровню, который отмечался до начала падения.

По данным института, основным фактором роста стало оживление кредитования в небанковском секторе, где объем кредитных портфелей увеличился на 2,4 миллиарда леев. Рост в банковском секторе зарегистрирован на уровне в 2 миллиарда леев по итогам прошлого года.

Существенно выросли объемы потребительских и ипотечных кредитов, предоставленных физическим лицам. Доля кредитов, выданных физическим лицам, выросла до 40% в 2018 году.

По мнению экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, рост объема ипотечных кредитов связан с избытком наличности у банков в Республике Молдова.

В 2018 году из 20 тысяч приобретенных квартир 8 тысяч были приобретены через ипотеку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Как купить квартиру в ипотеку, и чего ожидать на рынке недвижимости Молдовы
Как купить квартиру в ипотеку и не стать рабом банков на всю жизнь
Теги:
кредиты
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik
Животным в Лондонском зоопарке подарили яйца с сюрпризом к Пасхе
Радоваться, так всем: обитатели Лондонского зоопарка получили подарки
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться