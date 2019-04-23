Доллар и евро не хотят уступать: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк страны установил обменный курс на следующий день: "тяжеловесы" вернут свои позиции.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на среду, 24 апреля. Ситуация на валютном рынке республики снова меняется – лей начал оседать по отношению к основным игрокам. Евро за сутки отнимет утраченные во вторник два бана и расположится на уровне в 20,1323 лея.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Доллар поступит также и отвоюет проигранный во вторник бан. В среду "американец" будет торговаться по 17,8914 лея.

При этом с начала месяца оба "иностранца" укрепили свои позиции.

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В среду в плюсе окажется еще и российский рубль, который разместится на отметке в 0,2809 лея. Несколько подешевеют украинская гривна - до 0,6698 лея и румынский лей - до 4,2277 в переводе на нацвалюту.

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