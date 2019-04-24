Евро шокирует: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 24 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 25 апреля. Ситуация начала исправляться – молдавский "лев" начнет отыгрывать утраченные позиции. Так, евро за сутки уступит сразу 10 банов и расположится на уровне в 20,0327 лея.

© Sputnik / Антон Денисов Страсти по доллару и евро: чего ждать от курса валют в 2019 году

Доллар поведет себя осторожнее и отдаст нацвалюте лишь два бана, разместившись на отметке в 17,3984 лея.

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В четверг в минусе также окажутся российский рубль, который будет торговаться по 0,279 лея, и румынский лей – по 4,2128 в переводе на нацвалюту. А в плюс перейдет лишь украинская гривна, которая подорожает до 0,6724 лея.

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