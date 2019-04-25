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Доллары и евро

Проделки евро и доллара: что происходит с валютой, и бежать ли в обменники

CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Молдавский лей напугал стремительным провалом по отношению к "тяжеловесам", который продемонстрировал в течение двух недель, а затем удивил своим упорством.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik, Елена Комолова. На протяжении практически двух недель национальная валюта Молдовы демонстрировала не самое лучшее поведение, стремительно сдавая позиции евро и доллару. Такая динамика повергла в шок многих жителей Молдовы. Особенно забеспокоились те, кто снимает жилье и расплачивается с арендодателем в валюте, а также те, кто взял кредит в евро/долларах. С начала года "тяжеловесы" медленно, но наступали на молдавского "льва" – доллар и евро несколько укрепились. Однако за последние пару недель лей резко просел, хоть и сейчас начал приходил в себя. Чем объясняется такое поведение национальной валюты, что происходит с долларом и евро, будет лей продолжать обесцениваться и бежать ли в валютные кассы, разбирался обозреватель Sputnik.

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Все в пределах нормы

Экономический эксперт Роман Киркэ прокомментировал Sputnik поведение нацвалюты – ошеломляющее падение и начало восстановления позиций.

Денежные купюры. Доллары США. Евро
© Sputnik / Mikhail Kutusow
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"Все, что было, уже произошло. Речь идет о небольшом отклонении курса в абсолютно нормальных пределах. Ничего сверхъестественного не произошло. Сейчас курс стабилизировался", - отметил собеседник.

По его словам, существуют огромные валютные резервы Нацбанка – 2,8 миллиарда долларов.

"Только в марте резервы выросли на 30 миллионов, что, принципе, означает, - инструментов для поддержания валюты предостаточно. У Республики Молдова никогда не было таких резервов. Сейчас было временное краткосрочное отклонение", - сказал Киркэ.

Он пояснил, чем вызвана такая динамика. "Это объясняется повышенным спросом на валюту. Обычно в марте больше импорта. Выросли и цены за поставляемый газ. Кроме того, это связано и с выплатами молдавских обязательств международным валютно-финансовым организациям", - сказал экономист.

Как отметил эксперт, это то, что привело к краткосрочному проседанию национальной валюту.

"На самом деле, мы говорим о девальвации в 3%. Это абсолютно нормальное и небольшое отклонение. Мы живем в системе формирования курса в результате спроса и предложения на рынке. Произошла чуть большая амплитуда. Сейчас процесс остановился", - подчеркнул Киркэ.

По его словам, в течение последних дней можно было наблюдать даже некоторое укрепление молдавского лея.

"Думаю, и в дальнейшем так и останется", - заявил экономист.

Особых причин для обесценивания нет

Денежные купюры. Доллары США. Евро.
© Sputnik / Антон Денисов
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Экономический эксперт Виорел Гырбу подчеркнул, что не видит факторов, которые приведут к дальнейшему обесцениванию национальной валюты. По его мнению, резкое падение лея, которое наблюдалось в течение последних двух недель, было необъективным.

"Думаю, что было бы правильно объяснить эти колебания лея действием или бездействием Национального банка – ведомства, у которого есть достаточно фондов для того, чтобы успокоить такие изменения валютного курса или, чтобы повлиять на снижение молдавского лея, но, чтобы оно было спокойнее", - сказал собеседник.

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Как отметил эксперт, на обесценивание лея повлияла нестабильная политическая обстановка, а также региональные изменения.

"Таким образом, факторов, способствующих обесцениванию национальной валюты, достаточно, но это снижение должно быть контролируемым. У Нацбанка есть все рычаги и все возможности", - добавил Гырбу.

Прогноз по курсу валют

Доллары США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В пояснении к утвержденному парламентом закону о государственном бюджете Молдовы на 2019 год, в частности, обозначено, что прогнозируется умеренное обесценивание национальной валюты страны в 2019-2021 годах.

"За указанный интервал средний обменный курс лея по отношению к доллару будет варьироваться от 17,2 до 18,5 лея", - отмечено в тексте документа.

В чем хранить деньги?

Этот вопрос интересует многих граждан республики. Наученные горьким опытом скачков на валютном рынке, люди уже более осторожно подходят к принятию решений о том, в чем хранить деньги. Чиновники утверждают, что лучше держать свои сбережения в молдавских леях. А вот эксперты подчеркивают, что необходимо придерживаться "золотого" правила - хранить деньги в разных валютных корзинах.

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