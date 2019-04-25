Жители Молдовы вновь доверяют банкам — объем срочных депозитов растет

На вклады, открытые в леях, приходится почти две трети от общего объема.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Доверие жителей Молдовы к банкам восстановилось, свидетельствуют данные о динамике депозитов, опубликованные Национальным банком Молдовы (НБМ).

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По сообщению НБМ, объем новых срочных вкладов по итогам марта 2019 года составил 2,37 млрд леев. Таким образом, зафиксирован существенный рост по сравнению с февралем 2019 года — это на 13,9% больше по депозитам, привлеченным в молдавских леях и на 14,4% — по депозитам, открытым в иностранных валютах (в пересчете на леи).

По сравнению с мартом 2018 года объем депозитов, привлеченных в иностранных валютах, также вырос — на 11,3%. Иную картину, на фоне прошлогодних показателей, показывает объем новых леевых депозитов — на 6,2% меньше, чем в марте 2018 года.

Доля банковских депозитов, открытых в леях, составила 61,8%, а в иностранных валютах – 38,2%, сообщает Нацбанк.

В марте 2019 года привлеченные депозиты были в основном открыты физическими лицам — 86,3% от общего объема. Из них большинство, 49,7% — в национальной валюте, а 36,6% - в иностранной валюте.

Наиболее популярны у жителей Молдовы срочные депозиты на срок от 6 до 12 месяцев, которые составляют 38,5% от всего объема срочных депозитов.

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