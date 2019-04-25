Евро готовит сюрприз: курс валют в Молдове на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 26 апреля, и праздничные выходные дни. Молдавский "лев" продолжит отыгрывать позиции у некоторых игроков. Так, евро за сутки потеряет сразу 12 банов и разместится на отметке в 19,9181 лея.

Доллар же не спешит сдавать позиции и отнимет у нацвалюты еще два бана, расположившись на уровне 17,8918 лея.

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В плюсе также окажется украинская гривна. В пятницу и на выходные она будет торговаться по 0,6726 лея. В минус перейдут российский рубль, который опустится до 0,2761 лея, и румынский лей – до 4,1867 в переводе на нацвалюту.

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