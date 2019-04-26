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Газопровод. Архивное фото

В Молдове объявили о начале строительства газопровода Унгены-Кишинев

© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Экономика
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Румынская компания Transgaz объявила о подписании всех необходимых контрактов для начала строительства.

КИШИНЕВ, 26 апр – Sputnik. Работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев стартуют 2 мая. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр  Молдовы Павел Филип на своей странице в соцсети Facebook.

"Второго мая начнутся работы по строительству газопровода Унгены-Кишинев. Румынская компания Transgaz объявила о подписании всех необходимых контрактов. Таким образом, наша страна делает важный шаг к обеспечению энергетической безопасности Республики Молдова", - написал Филип.

Ранее молдавские власти заявляли, что начало работ по продлению газовой магистрали Яссы-Унгены до Кишинева проходит в ускоренном режиме.

Пост газопровода
© Fotolia / Alexander Shevchenko
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Ветку, как ранее оговаривалось, планируется построить уже в 2019 году, однако эксперты в области энергетики не уверены в целесообразности этой газовой ветки. 

Трубопровод Яссы-Унгены сдали в эксплуатацию 27 августа 2014 года. Его строительство обошлось примерно в 26 миллионов евро, из которых семь миллионов ЕС предоставил в виде гранта. Протяженность газовой магистрали составила 43,2 километра, а проходимость – 1,5 миллиарда кубометров в год. Следующий этап – продлить этот отросток с молдавской стороны до Кишинева, а с румынской – до Онешть-Лецкань с газокомпрессорной станцией. 

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Первые поставки газа через трубу из-за Прута начались с марта 2015-го. По контракту, за год в Молдову должны были поставить "голубое" топливо в объеме чуть более миллиона кубометров по цене в 1010 румынских леев за тысячу кубометров. По оценкам экспертов, поставки румынского газа в нашу республику были незначительными. А уже в 2017 году Румыния и вовсе не экспортировала "голубое" топливо в Молдову. Занимавший на тот момент пост министра экономики нашей страны Октавиан Калмык объяснил этот факт тем, что парламент республики не подписал контракт на поставку газа из Румынии.

Посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ в самом начале своего мандата серьезно заявил, что значение газопровода Яссы-Унгены больше политическое, чем экономическое.

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Теги:
газопровод Унгены-Кишинев, газопровод, Румыния
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