Как евро и доллар переживут праздники: курс валют в Молдове на начало мая

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: стало известно, как основные игроки переживут пасхальные праздники.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на четверг, 2 мая. Основные игроки выйдут после вереницы праздничных выходных на легком позитиве. Так, евро отыграет один бан и установится на планке в 19,9275 лея.

Доллар, хоть и окажется в плюсе, но он будет незначительным. В четверг "американец" разместится на уровне 17,8923 лея.

Немного подорожают российский рубль – до 0,2763 лея, украинская гривна - до 0,6754 лея и румынский лей - до 4,1884 в переводе на нацвалюту.

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В выходные, которые продлятся пять дней, евро продается по 19,9181 лея, доллар – по 17,8918 лея, российский рубль – по 0,2761 лея, украинская гривна – по 0,6726 лея, а румынский лей - по 4,1867 в переводе на нацвалюту. Такой курс действует с субботы, 27 мая, до среды, 1 мая.

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