Политическая ситуация в Молдове не позволяет получить новый транш от МВФ

Глава Минфина не исключил, что действующую программу сотрудничества с МВФ придется продлить на три месяца.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Для обсуждения условий получения транша от МВФ в Молдове должны быть функциональные правительство и парламент. Об этом в интервью одному из местных СМИ заявил министр финансов Ион Кику.

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Выборы в парламент Молдовы прошли 24 февраля. По их итогам в высший законодательный орган страны прошли четыре политические силы - Партия социалистов (35 мандатов), Демократическая партия (30 мандатов), правый блок ACUM (26 мандатов), партия "Шор" (7 мандатов), а также три независимых кандидата. Ни одной из партий не хватило голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство для создания правительства, а их переговоры друг с другом до сих пор не принесли результатов.

"Если удастся сформировать новое правительство, даже в течение недели может приехать миссия МВФ. В марте у нас была техническая миссия. А если будет полномочное правительство, приедет миссия, которая проведет оценку и определит условия для получения следующего транша", - заявил Кику.

Последний визит экспертов Международного валютного фонда в Молдову состоялся 25-29 марта.

Министр уточнил, что предварительно условия получения следующего транша уже обсуждались. Они касаются по большей части макробюджетной сферы, но есть и вопросы банковской системы.

"Условия, которые обсуждались предварительно, мы способны выполнить, есть лишь одно "но" – нужно правительство, функциональный парламент, который может утвердить эти действия, чтобы мы двигались дальше", - подчеркнул Кику.

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По его словам, алгоритм тот же, что был раньше – "осенью приедет другая миссия, именно так устанавливаются условия, они выполняются, и мы получаем транш".

"Учитывая, что сроки сжатые, между, скажем, первой и второй миссией, есть риск, что последний транш мы не получим в этом году, а потребуется продлить программу еще на три месяца. Это абсолютно реальный сценарий, который мы берем в расчет, и это основной сценарий", - заявил Кику.

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При этом глава Минфина подчеркнул, что все это возможно лишь при условии, что парламент и правительство будут функциональны, тогда оценочные миссии должны приехать дважды в течение этого года.

Также Кику подчеркнул, что новое правительство в первые два месяца своей работы не будет готово обсуждать с МВФ новую программу.

Напомним, что 7 ноября 2016 года совет директоров МВФ одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям в области реализации реформ.

Ранее глава Национального банка страны Октавиан Армашу также заявлял, что "все сводится к политике". По его мнению, чтобы продвигаться дальше c программой, чтобы приехала оценочная миссия, на основе которой обсуждаются определенные действия и получается следующий транш, нужно полномочное правительство".

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