Аграрий рассказал, что может спасти Молдову и сельских жителей

Проблема реализации прошлогоднего урожая стала настоящим испытанием для некоторых молдавских сельхозпроизводителей - зачастую яблоки и виноград просто выбрасывались на обочину.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Проблема реализации сельскохозяйственной продукции особенно остро встала перед молдавскими аграриями в конце прошлого года. Как ни парадоксально, но большой урожай фруктов стал настоящим испытанием для аграриев.

Перерабатывающие предприятия готовы были покупать фрукты по бросовой цене, не покрывающей в полной мере даже затрат на производство, а хранение в промышленных холодильниках при таких условиях стало практически непозволительной роскошью.

В полных объемах реализовать продукцию, по словам сельхозпроизводителей, невозможно, поскольку российский рынок не полностью открыт для импортеров из Молдовы, а в Европе наши яблоки и сливы, говоря откровенно, особо не нужны.

Там есть польские фрукты - не такие вкусные, как из Молдовы, зато более дешевые в производстве.

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Ненужные фрукты

Картину сельскохозяйственного коллапса, произошедшего в нашей стране, можно было заметить, просто проезжая по Молдове. Десятки тонн никому не нужных яблок были свалены на полях и обочинах дорог - полезные фрукты оставили гнить.

О том, почему молдавскую продукцию не удается реализовать в полной мере, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал сельхозпроизводитель, руководитель крупного фермерского хозяйства из района Штефан-Водэ Василий Кочу.

По словам агрария, в его хозяйстве, впрочем, как и в целом по республике, были большие проблемы с реализацией столового винограда.

"Я могу назвать десятки хозяйств, которые выбрасывали виноград на обочины. Некоторые вынуждены были сдавать его на винзаводы по смешной и даже издевательской цене в 80 банов. Ежегодно аграрии в Молдове мучаются с реализацией фруктов и овощей. Подавляющее большинство сельхозпроизводителей в таких условиях вынуждены хранить продукцию в холодильниках до мая, а затем продавать за копейки", - рассказал собеседник.

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Традиционный рынок

По словам фермера, проблем с реализацией овощей и фруктов не было, когда их в полной мере отправляли в Россию. Такой большой рынок, утверждает Кочу, в состоянии без проблем принять продукцию из Молдовы, тем более, что за десятилетия нахождения республики в составе СССР, наши фрукты и овощи пользуются спросом у российских покупателей, люди по достоинству оценивают их качество.

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"Российский рынок был и останется на десятилетия вперед главной площадкой для реализации сельхозпродукции из Молдовы. Нам жизненно необходимо вернуть в полной мере этот рынок. Он был у нас, но мы, к сожалению, его потеряли. Все страны, наоборот, стремятся попасть на рынок РФ, а мы так глупо лишились этой торговой ниши", - заявил аграрий.

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По мнению фермера, политики, которые довели ситуацию до такого состояния, должны впредь понять, что в ситуации с сельским хозяйством Молдовы нужно действовать крайне осторожно, не нарушая хрупкий торговый баланс, который аграрии нарабатывают десятилетиями.

"Главное, если они нам не помогают, то лучше просто не мешали бы", - с долей горькой иронии сказал Кочу.

Аграрная катастрофа

По словам сельхозпроизводителя, в конце 2018-го - начале 2019 года впервые в Молдове фермеры выкинули фрукты на поля и обочины проселочных дорог. За свою сорокалетнюю работу аграрий не может припомнить подобного.

"В нашем хозяйстве мы вынуждены были продавать фрукты на перерабатывающие предприятия по символическим ценам. Это издевательство, когда нам предлагали за килограмм яблок не более 80 банов. Это не покрывает даже расходов на производство. На моей памяти были урожайные годы, когда случился переизбыток продукции. Тогда в ситуацию вмешивались власти и находили выход из ситуации. Сейчас же все было пущено на самотек", - подчеркнул собеседник.

Аграрий отмечает с грустью в голосе, что в Молдове возникла ситуация, при которой и неурожай - это беда для агрария, и избыток продукции - почти трагедия...

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