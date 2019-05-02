Евро готовит лею сюрприз: курс валют в Молдове на ближайшие дни

Национальный банк страны установил обменный курс на несколько дней: на валютном рынке ожидается ветер перемен.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на пятницу, 3 мая, и праздничные выходные. На валютном рынке ожидается сюрприз. Готовит подарок молдавскому "льву" евро. За сутки "европеец" укрепится сразу на 12 банов и расположится на отметке в 20,041 лея.

Доллар несколько забуксует – хоть "американец" изменится в цене незначительно, он все равно будет в пятницу в негативном тренде. "Зеленый" будет торговаться по 17,8914 лея.

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В небольшом минусе окажутся российский рубль, который опустится до 0,2742 лея, а также украинская гривна - до 0,6721 лея. А вот румынский лей несколько укрепится - до 4,2119 в переводе на нацвалюту.

Такой курс валют будет действовать вплоть до 6 мая включительно.

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