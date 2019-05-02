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Дары Молдавии.

Молдова участвует в международной садоводческой выставке в Пекине - видео

© Sputnik / Б. Кузьмин
Экономика
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Свои товары и услуги представляют 110 экспонентов - страны, организации, а также 31 провинция Китая.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Молдова принимает участие в престижной садоводческой выставке Beijing Expo 2019 в Пекине, которая открылась 28 апрелz и продолжится до октября 2019 года. Свои товары и услуги представляют 110 экспонентов - страны, организации, а также 31 провинция Китая.

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Павильон Республики Молдова подготовлен министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ при поддержке Национального бюро винограда и вина. На площади 125 квадратных метров размещены стенды, представляющие бренд страны и широкий ассортимент агропромышленных товаров: вина, соки, сухофрукты, ядро ​​грецкого ореха, мед, чай и эфирные масла.

​Международная выставка садоводства, организованная Китаем в пекинском районе Яньцин, проходит под девизом "Живи среди зелени, живи хорошо". 

Организаторы ожидают, что выставку посетят около 16 миллионов человек. По мнению представителей минсельхоза РМ, участие в выставке предоставляет широкие возможности для продвижения молдавской продукции на международном рынке и для привлечения китайских инвестиций в молдавское сельское хозяйство.

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В настоящее время Китай является шестым по значимости торговым партнером Республики Молдова с долей более 7% от общего объема. Товарообмен между Республикой Молдова с Китайской Народной Республикой, зарегистрированный в период с января по октябрь 2018 года, составляет около 510 миллионов долларов, что на 22% выше по сравнению с предыдущим годом. Китай является одним из целевых рынков для молдавских вин и основным партнером молдавских виноделов на азиатском континенте.

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Теги:
Китай, выставка
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