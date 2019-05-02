Молдова участвует в международной садоводческой выставке в Пекине - видео

Свои товары и услуги представляют 110 экспонентов - страны, организации, а также 31 провинция Китая.

КИШИНЕВ, 2 мая — Sputnik. Молдова принимает участие в престижной садоводческой выставке Beijing Expo 2019 в Пекине, которая открылась 28 апрелz и продолжится до октября 2019 года. Свои товары и услуги представляют 110 экспонентов - страны, организации, а также 31 провинция Китая.

Павильон Республики Молдова подготовлен министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ при поддержке Национального бюро винограда и вина. На площади 125 квадратных метров размещены стенды, представляющие бренд страны и широкий ассортимент агропромышленных товаров: вина, соки, сухофрукты, ядро ​​грецкого ореха, мед, чай и эфирные масла.

​Международная выставка садоводства, организованная Китаем в пекинском районе Яньцин, проходит под девизом "Живи среди зелени, живи хорошо".

Aerial view of venue of the International Horticultural Exhibition 2019 Beijing at the foot of the Great Wall in Chinese capital's Yanqing district #HorticulturalExpo pic.twitter.com/duzn0BAsWU — Xinhua Culture&Travel (@XinhuaTravel) 1 мая 2019 г.

Организаторы ожидают, что выставку посетят около 16 миллионов человек. По мнению представителей минсельхоза РМ, участие в выставке предоставляет широкие возможности для продвижения молдавской продукции на международном рынке и для привлечения китайских инвестиций в молдавское сельское хозяйство.

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В настоящее время Китай является шестым по значимости торговым партнером Республики Молдова с долей более 7% от общего объема. Товарообмен между Республикой Молдова с Китайской Народной Республикой, зарегистрированный в период с января по октябрь 2018 года, составляет около 510 миллионов долларов, что на 22% выше по сравнению с предыдущим годом. Китай является одним из целевых рынков для молдавских вин и основным партнером молдавских виноделов на азиатском континенте.

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