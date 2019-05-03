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Стройка

В Молдове станут меньше строить — в отрасли намечается спад

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Не вызывает оптимизма и динамика кредитования в строительстве, которое все ещё не восстановилось после серьезного кризиса.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В первом квартале 2019 года в Молдове обозначился заметный спад в строительной отрасли, свидетельствует отчет Национального бюро статистики.

Дом
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В соответствии с данными, опубликованными ведомством, в первом квартале 2019 года было выдано всего 573 разрешения на строительство жилых и нежилых зданий. По сравнению с январем-мартом 2018 года этот показатель снизился на 12,9%.

Наибольшая доля выданных разрешений на строительство была зафиксирована в городских районах - 349 разрешений, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сельской местности было выдано 224 разрешения, что на 21,1% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

В последние несколько лет наблюдался и спад кредитования в строительной отрасли. По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, в период 2015-2017 годов объем кредитов, предоставленных строительным компаниям, сократился вдвое - с 1,5 миллиарда леев до 600 миллионов леев.

В 2018 году был отмечен незначительный рост кредитования строительной отрасли – до 700 миллионов леев.

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Теги:
Недвижимость, Молдова, строительство
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