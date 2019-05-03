"Молочка" умирает: поголовье коров в Молдове достигло минимума за 40 лет

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Молдове достигло исторического минимума за последние сорок лет. Об этом говорится в отчете Национального бюро статистики.

© Sputnik / Виталий Аньков В Молдове подешевела сельхозпродукция

По данным ведомства, в первом квартале 2019 года поголовье крупного рогатого скота составило 144 тысячи голов, что почти на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. Поголовье овец и коз уменьшилось более чем на 6%. На 8% снизилось и производство мяса птицы.

Незначительный рост отмечен в свиноводческом секторе, где поголовье животных составляет около 400 тысяч голов.

Спад в животноводческой отрасли в целом зафиксирован на уровне 2,1%. Это негативно повлияло на общие показатели в области сельского хозяйства, где на долю животноводства приходится около 99% от общего объема агропромышленной продукции, констатирует Национальное бюро статистики.

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