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Молдавские леи

Филип рассказал о миллиардных поступлениях в бюджет Молдовы

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Рекордсмены по сборам в госбюджет – Налоговая и Таможенные службы, которые принесли государству миллиарды.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Свыше 19 миллиардов леев (1,062 миллиарда долларов США по текущему курсу Нацбанка) поступили в госбюджет за четыре месяца 2019 года, сообщил премьер Павел Филип в пятницу на своей странице в соцсети Facebook.

По словам главы правительства, работа Налоговой службы принесла 12,4 миллиарда леев (на 6,3% больше прошлогодних показателей), а сборы Таможенной службы достигли за указанный период 6,5 миллиарда леев (на 9,1% больше, чем за те же четыре месяца 2018-го).

"Эти цифры означают, что двигатели экономики работают хорошо, а внедряемые правительством реформы дают плоды. Так мы сможем инвестировать больше средств в социальные проекты, пенсии и зарплаты", - написал Филип.

Примечательно, что 25 марта этого года в стране был зарегистрирован исторический максимум поступлений в госбюджет за сутки. Налоговая служба за день собрала 675 миллионов леев (37,73 миллиона долларов США), в то время как предыдущий рекорд, установленный в марте 2018 года, составлял 510 миллионов леев за сутки (28,5 миллиона долларов США).

Как пояснил министр финансов Ион Кику, всего госструктурам удалось 25 марта пополнить госбюджет 949 миллионами леев (53,04 миллиона долларов США).

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Теги:
бюджет, Павел Филип
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