Полный провал евро: курс валют в Молдове на несколько дней

Национальный банк страны установил обменный курс на ближайшие несколько дней: стало известно, как основные игроки переживут трехдневные выходные.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил обменный курс на вторник, 7 мая. После трехдневных выходных тяжеловесы выйдут понурыми. Евро проиграет молдавскому лею сразу 11 банов и установится на отметке в 19,9374 лея.

© Sputnik / Miroslav Rotari Иосуб: в 2019 году курс доллара в Молдове вырастет, а евро упадет

"Американец" хоть и просядет, но не так ощутимо, как "европеец". Доллар во вторник уступит молдавскому "льву" два бана и разместится на уровне в 17,8755 лея.

В небольшом минусе окажутся российский рубль, который опустится до 0,2734 лея, а также румынский лей - до 4,192 в переводе на нацвалюту. А вот украинская гривна несколько укрепится - до 0,6773 лея.

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В выходные, которые продлятся три дня, евро продается по 20,041 лея, доллар – по 17,8914 лея, российский рубль – по 0,2742 лея, украинская гривна – по 0,6721 лея, а румынский лей - по 4,2119 в переводе на нацвалюту.

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