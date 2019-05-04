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Доллар

"Убей меня нежно": как доллар и евро мягко давят на молдавский лей

CC0 / Pixabay / frycyk01
Экономика
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Судя по официальным курсам Национального банка Молдовы, за апрель доллар к лею подорожал с 17,3104 до 17,8918 лея (+3,4%). Почему так происходит? Этот вопрос Sputnik задал экономическому эксперту.

КИШИНЕВ, 4 мая - Sputnik. С начала года рост доллара составил 4,4%. Если еще в январе 2019 года доллар к лею держался достаточно стабильно, то в начале марта он перешел к росту, а в апреле этот рост ускорился.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Правда, в последней декаде апреля доллар встретил мощное сопротивление вблизи 17,91 лея, и так и не поднялся выше этой отметки.

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"Динамика валютного курса подсказывает: НБМ выходил на рынок с валютными интервенциями, чтобы сдержать курс от дальнейшего роста. Так это или нет, и объем этих интервенций, если они действительно были, мы узнаем из статистики Нацбанка уже в мае", - пояснил в комментарии для Sputnik старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

При этом доллар в апреле рос и на мировых рынках, но достаточно скромно, и это не может быть исчерпывающим объяснением его роста к лею. Индекс доллара вырос за месяц лишь на 0,3%. Евро снизился к доллару за это время еще скромнее, на 0,1%.

Доллары и евро
CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
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"Причиной ускорения роста курса в апреле могло стать наложение сразу двух факторов: рост чистой покупки валюты предприятиям с одновременным сокращением чистой продажи валюты населением. Рост мировых цен на нефть в апреле с $68 до $75 за баррель марки Brent, который лишь к концу месяца сменился коррекцией до $72, мог привести к росту затрат на импорт нефтепродуктов и газа, и вызвать рост спроса на валюту", - продолжил эксперт.

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По прогнозу экономиста, в мае, вероятнее всего, рост доллара к лею продолжится, хотя и существенно замедлится по сравнению с апрелем. К концу месяца официальный курс доллара может оказаться в диапазоне 17,9-18,2 лея.

Евро за апрель вырос с 19,4318 до 19,9181 лея (+2,5%). Рост с начала года составил 2,0%. К концу мая евро умеренно вырастет, и будет торговаться в диапазоне 19,9-20,3 лея.

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