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Национальный банк Молдовы

Нацбанк Молдовы принял решение, которое повлияет на цены в Молдове

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Первые промежуточные итоги о развитии экономики Молдовы, изменения инфляции и происходящее на рынке кредитования: в Нацбанке дали пояснение по принятому решению, которое касается денежной политики.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) принял решение сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 6,5% годовых.

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Кроме того, не изменились ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Сохранился и норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 42,5%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте остался на уровне 14% от расчетной базы.

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"Решение принято, исходя из внутренней и внешней макроэкономической ситуации, изменений на денежном и финансовом рынке, а также процессов по кредитованию и вкладам, а также обязательств по новому раунду прогноза", - пояснили в Нацбанке.

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В ведомстве пояснили, что цель решения заключается в создании денежных условий, способных поддерживать инфляцию в пределах +/- 1,5 процентных пункта от целевого показателя инфляции в 5% на среднесрочный период.

При этом в марте годовая инфляция (которая достигла 2,8%) развивалась согласно ожиданиям, а экономический рост составил 3,9%, что на 0,5 процентных пункта больше предыдущего периода. Также за первые три месяца этого года банки выдали новых кредитов на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

В последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования в начале декабря 2017 года, когда она была снижена на 0,5 процентных пункта.

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